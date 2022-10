Cade dal trabattello: operaio trasportato in codice giallo

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio (mercoledì), intorno alle 16,50, in territorio comunale di Tromello. A rimanere ferito è stato un operaio di 47 anni, di origini egiziane e residente in provincia di Pavia. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia; non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il 47enne si trovava su un trabattello quando è caduto da un’altezza di circa due metri, finendo rovinosamente a terra. Subito è scattato l’allarme; sul posto sono arrivate un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Garlaschese. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabininieri della Compagnia di Vigevano e degli ispettori del lavoro di Ats.