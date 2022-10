Ferita in modo serio per una caduta in bici: arriva l'elisoccorso

Una giovane di 26 anni è rimasta ferita mercoledì pomeriggio dopo essere caduta dalla bici. È successo intorno alle 17,30, mentre si trovava nei boschi del parco del Ticino, in una zona in fondo a strada Chitola, a Vigevano. Per soccorrere la 26enne sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, con un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra. Visto il trauma riportato dalla ciclista, giudicato serio, è stato allertato l'elisoccorso da Milano. La ragazza è poi stata elitrasportata in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia.