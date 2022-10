Scontro tra due auto: ferite tre persone

Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto avvenuto poco dopo le 6.20 di questa mattina lungo la provinciale 193 bis in territorio di Zinasco. Sulla dinamica del sinistro sono in corso i rilievi degli agenti della polizia stradale di Pavia intervenuti sul posto con il personale medico del 118, i vigili del fuoco e le ambulanze della Croce d'Oro di Sannazzaro, della Croce Verde di Pavia e della Croce Garlaschese.

Il punto della provinciale nel quale è avvenuto lo schianto

Le persone coinvolte, due uomini di 62 e 60 anni ed una donna di 62 anni, sono state trasportate al policlinico San Matteo di Pavia dove sono state ricoverate in codice giallo.