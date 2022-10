Boato in piena notte: fanno saltare il bancomat

Un'esplosione in piena notte, che ha svegliato di soprassalto molti cittadini. I malviventi hanno fatto saltare il bancomat della filiale della Banca popolare di Novara, in corso Italia, in centro a Mede. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Voghera.

L'azione dei malviventi ha causato gravi danni anche al container posizionato da qualche mese all'esterno della filiale. L'edificio che ospita la banca, infatti, a fine aprile era stato interessato da un incendio, scoppiato nell'appartamento al primo piano, che aveva causato danni ingenti. Elementi utili a ricostruire l'accaduto e a individuare i responsabili potrebbero arrivare dalle telecamere di sicurezza esterne posizionate fuori dal container.

Molti cittadini, anche attraverso i social, hanno riferito dell'esplosione, parlando di «un boato assurdo», che ha fatto «tremare» anche le serrande di qualche garage.