Covid-19, dopo un mese cala la curva epidemica

Dopo un mese di crescita ininterrotta arrivano i primi segnali di calo della curva epidemica: sono oggi 40.580 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia contro i 45.705 di ieri e i 44.672 di venerdì scorso. Il tasso di positività scende al 18,7%. I decessi sono stati 98 (ieri 66) mentre in ospedale crescono sia le degenze ordinarie (6.540, +182) che quelle in terapia intensiva (244, +8).

La situazione di oggi in Lombardia

Sono 7.991, a fronte di 39.797 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, dati che ne fanno la regione con il maggior numero di casi giornalieri. Il tasso di positività è al 20%. E' consistente il numero dei decessi, che oggi sono 38, per un totale di 42.746 dall'inizio della pandemia. I degenti ordinari sono ancora in crescita, 1.101 (+36) mentre restano stazionari quelli in terapia intensiva (15, -1). In provincia di Milano i nuovi casi sono 2.216, in quella di Brescia 1.003 e in quella di Varese 839. In provincia di Pavia i positivi sono oggi 393.