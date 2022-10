Maltrattamenti in casa di riposo: arrestati il titolare della struttura e 4 sue collaboratrici

Insulti, mortificazioni, urla, in un clima di subordinazione e umiliazione. I maltrattamenti avvenivano in modo sistematico e quotidiano. È quanto hanno documentato i carabinieri del Nas all'interno di una comunità alloggio sociale per anziani (C.a.s.a.) della provincia di Pavia. Questa mattina (venerdì), i militari dell'Arma hanno eseguito cinque ordinanze di custudia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal Gip del Tribunale di Pavia, nei confronti del titolare della struttura residenziale e di quattro sue collaboratrici. Sono tutti accusati di maltrattamenti pluriaggravati. Nei loro confronti è stata inoltre disposta la misura interdittiva della sospensione temporanea dell'esercizio di attività professionali relative ai servizi assistenziali alla persona.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Giuliana Rizza della Procura di Pavia, hanno evidenziato «un totale disinteresse per l'alimentazione, la sicurezza alimentare, l'igiene, la vigilanza e le necessità mediche degli stessi alloggiati», fa sapere attraverso una nota il procuratore Fabio Napoleone. È inoltre emerso che diversi anziani ospitati nella comunità alloggio non erano autosufficienti, condizione richiesta per poter alloggiare in questa tipologia di struttura residenziale.

Dopo le prime segnalazioni, che riferimento dei maltrattamenti all'interno della struttura, sono scattate le verifiche, iniziate nei mesi estivi. Questa mattina, insieme alle forze dell'ordine, è intervenuto in struttura anche il personale sanitario di Ats Pavia. Il direttore sanitario di Ats Pavia Stefano Boni, medici, infermieri e assistenti sociali stanno valutando le condizioni degli anziani, che torneranno in famiglia o in altre strutture sociosanitarie del territorio.

«Siamo in costante contatto con le famiglie dei 9 anziani che erano ospitati nella struttura e che stiamo attualmente ricollocando in altre Rsa e strutture sociosanitarie del territorio – assicura Lorella Cecconami, direttore generale di Ats Pavia – Situazioni come questa confermano quanto l’attività di vigilanza ordinaria e straordinaria su tutte le strutture che ospitano soggetti più o meno autosufficienti, sia di fondamentale importanza, così come la preziosa e costante collaborazione con le forze dell’ordine».