Monopattino contro bicicletta: ferito un uomo di 64 anni

Paura in corso Novara. Oggi, poco dopo le 14, un uomo di 64 anni è stato soccorso da un'ambulanza. Si trovava su una bicicletta elettrica e percorreva corso Novara poco prima dell'incrocio con via Valle San Martino, verso la rotonda di Santa Giuliana all'altezza della lavanderia a gettoni.

Un monopattino elettrico guidato da un ragazzo è sbucato all'improvviso (pare contromano, dalle prime ricostruzioni). L'impatto è stato inevitabile: l'uomo ha battuto il naso sull'asfalto. Nonostante lo spavento, le sue condizioni non sembravano gravi. Verrà portato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano. Sul posto è arrivata la polizia locale: il guidatore del monopattino si era fermato in un primo momento per prestare soccorso insieme ai passanti, ma poi si è dileguato. Gli agenti lo stanno cercando: non si esclude che verrà aperta un'indagine.