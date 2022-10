Vandali danneggiano un crocifisso settecentesco

Ha resistito più di 200 anni, si è "arreso" ai vandali. Pieve del Cairo piange il danneggiamento del suo crocifisso di legno intagliato e dorato datato 1796. Veniva custodito in una cappella laterale della chiesa parrocchiale dedicata alla Beata Vergine della Consolazione. Il parroco, don Luca Discacciati, lo ha trovato a terra, rotto, e si è rivolto ai carabinieri della stazione locale.

Impossibile che sia stato un incidente. Visto il valore artistico e storico del manufatto, si trovava in una teca separata dal resto degli spazi da un cancelletto chiuso. È stato aperto. L'incidente è accaduto quasi un mese fa, tra il 17 e 18 settembre: il crocifisso prima si trovava nella chiesa di San Giovanni Battista. Poi a giugno don Discacciati (57 anni, vigevanese, a lungo insegnante di religione al liceo Cairoli) l'aveva portata in processione. Infine, aveva deciso di custodirla nella chiesa parrocchiale per permettere la devozione dei fedeli. "Ho deciso - afferma - di sporgere denuncia ai carabinieri appena ho avuto il tempo, cioè ieri, e dopo essermi consultato con l'assicurazione e soprattutto coi Beni culturali della diocesi di Vigevano. Non ci sono telecamere: sarà dura scoprire chi è stato. La mia speranza è che i colpevoli si presentino e spieghino il perché lo abbiano fatto, e cosa volessero davvero ottenere".