Incidente sulla circonvallazione di Mede: sbalzati dalla moto per alcuni metri

Un motociclista di 49 anni e una donna di 53 anni, che viaggiava sulla Honda come passeggera, sono rimasti feriti in gravi condizioni dopo essere stati sbalzati dal mezzo a una distanza di circa quattro metri. È successo intorno alle 15,30 di oggi (lunedì), sulla circonvallazione di Mede (Sp193 bis), all'altezza dell'incrocio con la Sp14. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso da Milano.

Sulla dinamica del sinistro stradale sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme alla polizia locale di Mede. Non è chiaro se il motociclista sia caduto autonomamente o se, come sarebbe stato riferito ai soccorritori dell'Areu, per l'impatto contro un'auto. Auto, però, non presente all'arrivo dei mezzi di soccorso. Il 49enne, trasportato in codice giallo, ha riportato traumi al bacino e la frattura a una gamba. La 53enne ha invece riportato una trauma cranico, e altri traumi al volto, a una spalla e a una gamba; è stata trasportata in codice rosso.