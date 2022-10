Rischio listeria, disposto il ritiro di un lotto di gorgonzola dolce Dop

«Possibile presenza di Listeria monocytogenes». È questo il motivo del richiamo precauzionale disposto dal Ministero della salute per un lotto di gorgonzola dolce Dop prodotto dalla "Gelmini Carlo Srl" e in vendita nei supermercati Eurospin, . La denominazione del marchio sulla confezione è "Pascoli Italiani". «Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso» è l'avvertenza che si legge nel documento ufficiale di richiamo. Si tratta di confezioni da 300 grammi, che riportano come data di scadenza quella dell'8 novembre 2022.

L'immagine della confezione riportata nella scheda di richiamo del Ministero della Salute

Il batterio Listeria monocytogenes può causare una tossinfezione alimentare. Tra i sintomi figurano febbre, nausea, diarrea, dolori muscolari. «Nei Paesi occidentali la listeriosi rappresenta un problema di sanità pubblica sempre più importante – fanno sapere dall'Istituto superiore di Sanità (per approfondire, leggi QUI)– Seppur meno frequente rispetto ad altre zoonosi (es. salmonellosi e campylobacteriosi), la malattia può manifestarsi con quadri clinici severi e tassi di mortalità elevati, soprattutto in soggetti fragili quali anziani, donne in gravidanza, neonati e adulti immuno-compromessi. Gli alimenti principalmente associati alla listeriosi comprendono: pesce affumicato (es. salmone), prodotti a base di carne (paté di carne, hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie), formaggi a pasta molle, formaggi erborinati, formaggi poco stagionati; vegetali preconfezionati e latte non pastorizzato».