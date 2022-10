Lascia la casa nel week-end, i ladri aprono e svuotano la cassaforte

Si era allontanato da casa per il fine settimana e i ladri ne hanno subito approfittato. E' accaduto ad un pensionato di 66 anni di Cilavegna che si è presentato alla stazione dei carabinieri di Gravellona per denunciare il furto.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

Secondo una prima ricostruzione i malviventi hanno forzato prima il cancello e poi porta d'ingresso e, una volta all'interno dell'abitazione hanno cercato e trovato la cassaforte che hanno aperto con un flessibile. Dal suo interno hanno prelevato 2 mila euro in contanti, diversi gioielli ed un Bancomat con il quale, poco dopo, hanno effettuato prelievi per 600 euro. Le indagini sono in corso.