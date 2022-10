Covid, in Lombardia 12.757 contagi e 26 morti

A fronte di 64.194 tamponi processati, sono 12.757 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno; il tasso di positività si attesta al 19,8%. In provincia di Pavia sono stati comunicati 699 contagi. Per quanto riguarda gli ospedali, crescono i ricoveri nei reparti ordinari, dove ci sono attualmente 1.192 pazienti (+43); in terapia intensiva sono 19 (-1). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 26, dall'inizio della pandemia 42.827.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.632 di cui 1.345 a Milano città;

Bergamo: 1.124;

Brescia: 1.517;

Como: 966;

Cremona: 438;

Lecco: 531;

Lodi: 328;

Mantova: 593;

Monza e Brianza: 1.148;

Pavia: 699;

Sondrio: 260;

Varese: 1.279.