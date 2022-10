Ennesimo furto alle casotte del Ramo delle streghe

Due cucine portate fuori dai locale utilizzando la carriola di un vicino, carriola poi trovata abbandonata in mezzo al verde. È il bottino del raid della scorsa notte alle "casotte" del Ramo delle streghe, alla frazione Buccella. I furti qui non si contano più. Si verificavano anche in passato, ma nell'ultimo periodo – anche a causa della situazione economica e della crisi energetica – gli episodi si sono intensificati. Le "visite" sono diventate più frequenti, e anche la tipologia di materiale sottratto è cambiata.

«La scorsa settimana, tra mercoledì e giovedì, hanno rubato 4 sedie pieghevoli da campeggio a un mio vicino – racconta uno dei proprietari – Ieri (lunedì) mi hanno chiamato degli amici, i vetri della mia casotta erano rotti. Questa volta non hanno portato via nulla, ma più in là hanno sottratto due cucine. Ormai è una battaglia persa, abbiamo capito che siamo di fronte a gente disperata. Già lo scorso inverno venivano a rubare la legna. Adesso siamo passati alle stufe. Qui non c'è nulla di valore, al massimo si trovano viveri e i pochi arredi che ci servono per passare qualche ora in compagnia vicino al fiume». I proprietari sono rassegnati, molti non denunciano più. «A che serve? – ci risponde uno dei proprietari – Forse è meglio tenere la porta aperta, così almeno evitiamo i danni. Il Ramo delle streghe è, sempre più, terra di nessuno».