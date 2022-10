Il fucile gli sfugge di mano e parte un colpo: cacciatore ferito ad un piede

Il fucile che aveva in mano gli è scivolato a terra mentre stava camminando in un campo di stoppie. L'arma è caduta in modo che il grilletto si premesse facendo partite un colpo. Un cacciatore bergamasco di 67 anni è rimasto ferito questa mattina poco dopo le 11 nella zona di Cascina Nuova, alla periferia di Mortara.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11

A dare l'allarme è stato l'amico che era con lui e che ha assistito all'episodio. Sul posto, con il personale medico del 118 sono intervenuti una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano ed i carabinieri. Il colpo ha raggiunto il cacciatore alla tibia: proprio in considerazione della gravità della lesione, che avrebbe interessato l'osso, l'uomo è stato trasferito con l'elisoccorso di Milanoall'ospedale San Gerardo di Monza.