Lavori sulla Milano-Mortara, in mattinata pesanti ritardi

I lavori di manutenzione e potenziamento della linea ferroviaria Milano-Mortara sarebbero stati la causa dei gravi ritardi registrati nella prima mattina di oggi sulla tratta. Undici treni hanno viaggiato con ritardi importanti, anche nell'ordine della mezz'ora, ed un dodicesimo è stato soppresso. Il fatto che i disservizi abbiano interessato l'ora di punta del mattino, ha reso ancora più pesante il disagio.

Ennesimo "mercoledì nero" per i viaggiatori lomellini

In queste settimane per altro la Milano-Mortara è oggetto di un importante intervento di sostituzione dei binari nel tratto compreso tra le stazioni di Mortara ed Abbiategrasso, effettuati in orario notturno quando la circolazione dei convogli è sospesa.