Vigevano: auto esce di strada e si ribalta nel campo

È ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano la dinamica del sinistro stradale che si è verificato questa sera (mercoledì), intorno alle 19,25, in corso Enrico Fermi. Un'auto, su cui viaggiava un uomo di 50 anni, è uscita di strada finendo in un campo, dove si è ribaltata. Un urto violentissimo, come mostrano le immagini che documentano le condizioni del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, e una squadra dei vigili del fuoco. Il cinquantenne è stato estratto dal veicolo e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia; le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento