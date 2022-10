Covid-19: degenze in calo, oggi in Italia 40.563 nuovi contagiati

Sono 7.983, a fronte di 42.561 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 18,7%. I decessi sono stati 26 per un totale di 42.870 dall'inizio della pandemia. Scendono le degenze: quelle ordinarie sono 1.181 (-11) e quelle in terapia intensiva 20 (-3). In provincia di Milano i nuovi cai sono 2.328; in quella di Brescia 920 e in quella di Monza e Brianza 716. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 474.

Il quadro di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono oggi 40.563 con 84 decessi ed il tasso di positività che si attesta al 17,7%, in calo rispetto a ieri. In ospedale si conferma il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 7.025 (-37) e quelle in terapia intensiva sono 242 (-9). Guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 48.592.