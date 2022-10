Lombardia e Piemonte insieme per potenziare il servizio di elisoccorso

Non ci saranno più confini nel soccorso tra Lombardia e Piemonte. Ciò sarà possibile grazie al protocollo d'intesa firmato tra l'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte e l'Areu della Regione Lombardia per assicurare un servizio di elisoccorso ancora più efficace sui due territori. Si tratta di un modello organizzativo al momento unico in Italia e che rappresenta un cambiamento operativo rivoluzionario. In sostanza la gestione delle modalità di intervento saranno coordinate dalla Centrale regionale elisoccorso della Lombardia e dal Nucleo gestione elicotteri di Torino per garantire l'arrivo tempestivo degli elicotteri sui luoghi dell'emergenza: il territorio di competenza diventa perciò quello delle due regioni. Ad avvalersi maggiormente di questo accordo saranno le province piemontesi di Novara, Vercelli ed Alessandria e quelle lombarde di Pavia e Varese.

Il servizio di elisoccorso sarà gestito congiuntamente dalle due regioni

«Azienda Zero è stata costituita dalla Regione Piemonte al fine di promuovere, nell’ambito del servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa – dichiara il dottor Carlo Picco, commissario di Azienda Zero Regione Piemonte – L’accordo appena siglato con Areu si spinge oltre i confini regionali, offrendo un servizio di emergenza sanitaria, che garantisce una maggiore sicurezza, in particolare per i cittadini della fascia orientale del Piemonte, così come per quelli della Lombardia, in particolare dell’area dei laghi e della pianura».

«Siamo di fronte a un esempio virtuoso di collaborazione tra aziende regionali – dichiara il dottor Alberto Zoli direttore generale Areu Lombardia - i cui frutti saranno un servizio di elisoccorso integrato e omogeneo per tutti i cittadini. Grazie allo sviluppo di raffinate e innovative soluzioni tecnologiche oggi siamo in grado di fare un passo oltre le differenze amministrative delle singole realtà regionali, e di dimostrare che è possibile superare i confini geopolitici per costruire quella che potremmo chiamare una macro area interregionale».