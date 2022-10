Furti in tabaccherie e sale slot: i carabinieri arrestano 7 rumeni

Tra il novembre dello scorso anno e il gennaio successivo hanno commesso cinque furti, con le stesse modalità, ai danni di bar-tabaccherie di Cornaredo (Milano) facendo scattare le indagini. I carabinieri della sezione operativa del Nor della Compagnia di Corsico (Milano) con l'appoggio dei colleghi della stazione di Cornaredo hanno dato esecuzione nella mattinata di oggi nelle province di Milano, Pavia e Monza-Brianza ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 cittadini rumeni accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati. Due di essi sono finiti in manette mentre gli altri 5 risultato al momento latitanti perché rientrati nel loro Paese.

Gli arrestati sono stati condotti nel carcere milanese di San Vittore

I carabinieri hanno attribuito loro 14 furti commessi ai danni di bar-tabaccherie e sale slot; 16 furti di targhe che venivano applicate ai mezzi utilizzati per le azioni criminose in modo da depistare le indagini e 9 furti di auto e furgoni. La refurtiva, stimata in almeno mezzo milione di euro veniva poi piazzata sul mercato illegale del Milanese e in parte inviata in Romania. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere milanese di San Vittore mentre i latitanti sono attivamente ricercati.