Covid in Lombardia: 6.803 nuovi contagi, in calo i ricoveri

A fronte di 36.207 tamponi analizzati, sono 6.803 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno, di cui 374 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è al 18,7%. Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali: sia nelle terapie intensive, dove sono attualmente 17 (-3), sia nei reparti ordinari dove sono 1.176 (-5). I morti per Covid nell'ultimo giorno in Regione sono stati 28, dall'inizio della pandemia 42.898.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.998 di cui 748 a Milano città;

Bergamo: 569;

Brescia: 829;

Como: 481;

Cremona: 298;

Lecco: 243;

Lodi: 161;

Mantova: 264;

Monza e Brianza: 586;

Pavia: 374;

Sondrio: 158;

Varese: 700.