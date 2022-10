Investimento ferroviario a Giussago: circolazione sospesa tra Pavia e Milano Rogoredo

Grave incidente nel pomeriggio di oggi (venerdì) a Giussago (Pavia), dove si è verificato un investimento lungo la linea ferroviaria. È successo intorno alle ore 18,45 e al momento non si hanno notizie precise sulle persone rimaste coinvolte, che sembrerebbero essere due, entrambe decedute. Sono in corso le verifiche da parte del personale sanitario e delle autorità competenti. Trenord fa sapere attraverso i suoi canali informativi che la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Pavia e Milano Rogoredo, per consentire i rilievi di legge.

Notizia in aggiornamento