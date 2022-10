Vigevano, lastre di amianto abbandonate in diversi punti

Almeno 50 metri quadri di lastre in amianto abbandonate qua e là sul territorio comunale di Vigevano. A recuperarle, nella giornata di martedì, è stata una ditta specializzata (Asm non ha infatti l’autorizzazione a ritirare questa tipologia di rifiuto) incaricata dal Comune. Il personale dell’ufficio ambiente ha supervisionato le operazioni di recupero , dopo aver raccolto una serie di segnalazioni – pervenute sia dai cittadini, sia dal Comando della polizia locale – e mappato le varie zone interessate.



Le lastre sono state scaricate abusivamente nelle aree di via Vallere, in fondo a corso Torino (verso la rotatoria della Morsella), in viale Artigianato, in zona Brughiera, e lungo strada dei Rebuffi alla frazione Sforzesca. In molte di queste zone, in particolare in via Vallere e alla Morsella, gli abbandoni vengono rilevati periodicamente. E, proprio per questo, si valuterà – in accordo con il Comando della polizia locale – la possibilità di installare anche delle fototrappole. Non essendo stato possibile risalire ai responsabili degli abbandoni illegali, il costo della raccolta, del trasporto e dello smaltimento del materiale raccolto nelle scorse ore sarà ovviamente a carico del bilancio comunale, ovvero della collettività.

La problematica è di difficile gestione non solo perché non sempre è possibile individuare gli autori degli abbandoni, ma anche perché richiede un impegno notevole da parte degli uffici per la gestione delle pratiche. In caso di rinvenimento di lastre di eternit è, infatti, necessario seguire un complesso (e lunghissimo) iter burocratico, che include una segnalazione ad Ats, e che si conclude con la pesatura finale del materiale e con la compilazione dei relativi formulari una volta terminato il conferimento in una delle discariche autorizzate a ritirare il materiale.