Vaso di marmo gli schiaccia il pollice: ferito in modo serio operaio di 44 anni

Stava scaricando dal furgone della ditta un vaso in marmo di notevoli dimensioni quando il blocco gli è scivolato, schiacciandogli il pollice della mano sinistra. Un trauma piuttosto serio, dal momento che gli ha causato l'amputazione parziale del dito. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 15,30, all’interno dell’isola ecologica di Vigevano, in via Ristori.

L’operaio, un 44enne che lavora per una società di traslochi, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato con un’ambulanza della Croce Azzurra in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vigevano per gli accertamenti di rito; allertati anche gli ispettori di Ats Pavia che si occupano di infortuni sul luogo di lavoro.