Auto esce di strada e si ribalta lungo la provinciale: interviene l’elisoccorso

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 9 di domenica, sulla strada provinciale 596, in territorio comunale di Robbio. Qui il conducente, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del veicolo. L'auto è finita fuori strada e ribaltandosi, terminando la propria corsa a gomme all’aria; da una prima ricostruzione, sembrerebbe che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto. Sono tre le persone ferite, tra cui una bambina di 2 anni.



Sul posto sono intervenute una squadra di vigili del fuoco di Robbio, 3 ambulanze (Croce Azzurra di Robbio, e Croce rossa di Mortara e di Vigevano), un’automedica e l’elisoccorso fatto arrivare da Milano; i feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Vercelli e al policlinico San Matteo di Pavia. Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. Il tratto di strada tra Robbio e Palestro è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.