Covid: in Lombardia 4.646 contagi e 21 decessi

Su 30.472 tamponi processati nell’ultimo giorno in Lombardia, risultano essere 4.646 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati, di cui 284 in provincia di Pavia; il tasso di positività è al 15,2% (ieri era al 17,5%). Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive è di 18 (+1) mentre nei reparti ordinari è di 1.177 (-23). Sono 21 i morti per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore, 42.949 dall’inizio della pandemia.