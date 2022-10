Covid in Lombardia: 1.640 nuovi contagi e 15 decessi

Su 12.264 tamponi processati, risultano essere 1.640 i nuovi contagi rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno; in provincia di Pavia i casi segnalati sono 138. Il tasso di positività si attesta al 13,3%. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, dove attualmente ci sono 21 pazienti (+3), mentre nei reparti ordinari sono in calo (1.172 pazienti, -5). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 15 nell'ultimo giorno, 42.964 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 527 di cui 236 a Milano città;

Bergamo: 114;

Brescia: 245;

Como: 107;

Cremona: 36;

Lecco: 39;

Lodi: 30;

Mantova: 66;

Monza e Brianza: 144;

Pavia: 138;

Sondrio: 16;

Varese: 137.