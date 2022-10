Mezzo pesante esce di strada e si ribalta in un fosso

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi (lunedì) alla frazione Tortorolo, in territorio comunale di Mede. Il conducente del mezzo pesante, per ragioni che dovranno essere chiarite dalle forze dell'ordine, ha perso il controllo del camion, che è uscito dalla carreggiata, terminando la propria corsa ribaltato in un fosso a lato della provinciale.

È successo pochi minuti prima delle 12,30, sulla Sp194, tra Mede e Pieve del Cairo. Sul posto sono intervenuti un'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa di Mede e i vigili del fuoco. Il camionista non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze e per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.