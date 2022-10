Infortunio lavorativo al termovalorizzatore di Parona: muore operaio di 56 anni

Nell'impianto di Parona sono intervenuti l'elisoccorso da Milano, l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano e i vigili del fuoco. In corso le verifiche da parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano e degli ispettori di Ats Pavia

Gianvittorio Carlin, operaio di 56 anni, ha perso la vita oggi pomeriggio (martedì) mentre si trovava al lavoro nell'impianto del termovalorizzatore di Parona. L'infortunio si è verificato intorno alle 15,45. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo fosse impegnato nella sostituzione di una tubatura presso la caldaia numero due, al secondo piano. Il 56enne sarebbe stato colpito alla testa da un tubo, di circa 16 centimetri di diametro, che si è staccato per ragioni che dovranno essere accertate dalle autorità. Un colpo tremendo, che gli ha causato un grave trauma cranico.

Nella foto: Gianvittorio Carlin, 56 anni, era residente a Sannazzaro de' Burgondi (Pavia)

I soccorsi sono scattati immediatamente, e sul posto è stato fatto arrivare l'elisoccorso. Il medico del 118 ha constatato il decesso prima che venisse predisposto il trasporto in ospedale. La vittima era residente a Sannazzaro de' Burgondi e lavorava per la ditta Simic Spa, azienda che si occupa di montaggio e manutenzione di impianti industriali. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e del personale di Ats Pavia, che si occupa di sicurezza sul posto di lavoro.

Notizia in aggiornamento