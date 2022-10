Lascia l'auto aperta: gli rubano telefono, portafogli e carte di credito

Si è allontanato un attimo, lasciando l'auto aperta. Quando è tornato, si è accorto che mancavano il portafogli con le carte di credito e un telefono cellulare. È successo ieri pomeriggio (lunedì) in via Rocca Vecchia, a Vigevano. Il cittadino ha chiamato il 112, riferendo ai carabinieri intervenuti di aver nel frattempo ricevuto su un altro smartphone le notifiche relative all'utilizzo della sua carta di credito, e di aver chiesto informazioni all'esercente indicato nell'avviso di pagamento.

I carabinieri del Radiomobile hanno rintracciato e bloccato il responsabile poco dopo in una via limitrofa: si tratta di un ventenne di origini algerine, irregolare sul territorio italiano. È stato arrestato in flagranza con l'accusa di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito. Durante la perquisizione sono stati recuperati 9 pacchetti di sigarette che erano stati acquistati poco prima, oltre a telefono e documenti, questi ultimi poi restituiti al legittimo proprietario.

I militari dell'Arma hanno visionato le immagini dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dei negozi, acquisendo elementi utili per attribuire la paternità del furto alla persona appena fermata. Il ventenne è stato quindi trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima in Tribunale a Pavia; questa mattina (martedì) il giudice lo ha condannato a un anno e due mesi con la condizionale, e al pagamento di mille euro.