Covid in Lombardia: 6.216 contagi e 22 decessi

Su 38.317 tamponi processati, sono 6.216 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno, con un tasso di positività al 16,2%; 401 i contagi segnalati in provincia di Pavia. Aumenta di un'unità il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, dove ci sono attualmente 22 persone, mentre si registra un calo nei reparti ordinari; qui i pazienti sono 1.155 (-9). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 22 nelle ultime 24 ore, 43.012 da quando è iniziata la pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.839 di cui 668 a Milano città;

Bergamo: 464;

Brescia: 685;

Como: 453;

Cremona: 223;

Lecco: 215;

Lodi: 147;

Mantova: 284;

Monza e Brianza: 592;

Pavia: 401;

Sondrio: 101;

Varese: 694.