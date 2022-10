Covid: in Lombardia 6.173 contagi e 26 decessi

Su 36.623 tamponi processati, sono 6.173 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nell'ultimo giorno, di cui 341 in provincia di Pavia. Il tasso di positività si attesta al 16,8%. Sono 23 (+1) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1.108 (-47) nei reparti ordinari. I decessi per coronavirus in Regione segnalati sono 26 nell'ultimo giorno, 43.038 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.849 di cui 700 a Milano città;

Bergamo: 512;

Brescia: 685;

Como: 410;

Cremona: 258;

Lecco: 222;

Lodi: 161;

Mantova: 287;

Monza e Brianza: 535;

Pavia: 341;

Sondrio: 118;

Varese: 654.