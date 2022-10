Litigano sul prezzo del pollame: spunta una pistola (a salve) e spara

Il cliente gli contestava la scarsa qualità del pollame che gli aveva venduto il mese prima e, per questo, anziché pagargli gli 800 euro concordati precedentemente, lunedì gli ne ha consegnati solo 500. Ma l'uomo, dipendente di un negozio di specialità alimentari, ha reagito estraendo una pistola e sparando alcuni colpi in aria. L'episodio è avvenuto a Zinasco Vecchio (Pavia) lunedì mattina.

L'arma sequestrata dai carabinieri della Compagnia di Vigevano intervenuti lunedì a Zinasco Vecchio

Un comportamento che non è di certo passato inosservato. Avvisati da alcuni dipendenti, i carabinieri della Stazione di Gropello Cairoli – affiancati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile – sono arrivati subito sul posto, fermando l'uomo, il quale si stava nel frattempo allontanando a bordo di un furgone. Si tratta di un 62enne residente a Casteggio: è stato denunciato, in stato di libertà, per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, esplosioni pericolose e porto di armi modificate. All'interno della valigetta trovata nel veicoli, i militari dell'Arma hanno trovato e poi sequestrato l'arma utilizzata: si tratta di una pistola a salve, che aveva un colpo in canna e un altro nel serbatoio.