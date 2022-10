Nasce su un’ambulanza della Croce Azzurra, un fiocco per festeggiarlo

Stanno bene sia il piccolo, venuto alla luce su un’ambulanza della Croce Azzurra, sia la sua mamma di 25 anni. Il bimbo è nato alle 7,38 di questa mattina (giovedì) durante il trasporto in ospedale. Mamma e figlio sono stati assistiti e poi portati al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano, per gli accertamenti medici.

«Abbiamo ricevuto la chiamata intorno alle 7 – riferiscono i soccorritori della Croce Azzurra di Vigevano – per accompagnare la mamma, che era al termine, in ospedale. Ma il suo bimbo è nato prima di arrivare. È andato comunque tutto bene, il piccolo ha pianto subito. In ospedale hanno poi effettuato il taglio del cordone ombelicale». E, per festeggiare la nascita, i volontari della Croce azzurra hanno posizionato l’ambulanza con un fiocco azzurro di benvenuto.