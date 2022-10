Tre minorenni accerchiano coetaneo e gli portano via il borsello: denunciati per rapina

Sono tutti accusati di rapina i tre minorenni – due di 17 anni e uno di 16, residenti a Pavia e in provincia – che ieri pomeriggio (mercoledì) hanno accerchiato un loro coetaneo, minacciandolo e sottraendogli un borsello. All'interno c'erano il portafogli, una collanina e altri beni. L'episodio è avvenuto a Pavia. La vittima ha cercato di opporsi, ma è stato strattonato dai tre, che si sono poi allontanati a piedi, dileguandosi.



I carabinieri hanno raccolto la segnalazione e, grazie alla descrizione fornita, sono riusciti a individuare in breve tempo i responsabili, poi fermati da una pattuglia in moto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. I tre minorenni, due dei quali già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per rapina; per uno di loro, residente in Provincia, verrà proposto il foglio di via obbligatorio da Pavia.