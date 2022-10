Entra in casa e ruba 70 euro da un borsello: denunciato

La proprietaria di casa, sua conoscente, era andata a lavorare senza chiudere la porta a chiave. Così ne ha approfittato per introdursi nell'abitazione e rubare i 70 euro che ha trovato all'interno di un borsello. L'episodio è avvenuto lo scorso 18 ottobre. Nell'arco di qualche giorno i carabinieri della stazione di Garlasco hanno identificato il ladro, E.S., 57 anni, residente ad Alagna, e lo hanno denunciato per furto in abitazione.

L'indagini è stata condotta dai carabinieri

A lui i militari del maggiore Paolo Banzatti sono arrivati anche grazie agli elementi raccolti dopo aver visionato le immagini delle telecamere comunali che hanno documentato i movimenti dell'uomo.