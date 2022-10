Covid-19, si conferma il trend in calo dei contagi; si stabilizzano ricoveri e decessi

Prosegue il trend in calo dei contagi da Covid-19 che si sta registrando da due settimane e si stanno stabilizzando anche ricoveri e decessi. In Italia i nuovi positivi sono oggi 26.802, rispetto ai 29.040 di ieri con 76 decessi (ieri sono stati 85); il tasso di positività è al 15,1%. I contagi sono passati dai 300 mila di metà mese ai 220 mila dell’ultima settimana. In ospedale i degenti ordinari sono 6.716 (-108) e quelli in terapia intensiva sono 227 (-1).

La situazione di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi casi sono 4.989 con 25 decessi. Il tasso di positività è al 16%. I degenti ordinari sono 1.048; quelli in terapia intensiva 24. In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.611; in quella di Brescia 578 e in quella di Varese 521. In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 251.