Addio al senatore Domenico Contestabile

E’ morto questa mattina ad 85 anni l’avvocato Domenico Contestabile. A darne l’annuncio, attraverso i social, è stato il figlio Giordano Bruno. Avvocato e senatore, era stato eletto a fine anni Novanta nel collegio di Vigevano, città con la quale aveva mantenuto un rapporto molto stretto, tanto da aprirvi, con l’eurodeputato Fiori, un ufficio in via Santa Croce. Era stato tra le altre cose l’avvocato del commendator Luigi Colombo nel processo per il crack della Cassa di Risparmio di Vigevano.

Domenico Contestabile è stato vice-presidente del Senato

Classe 1937, dopo la laurea era entrato in politica nelle file del Partito socialista e successivamente aveva scelto Forza Italia anche in ragione dello strettissimo rapporto con Silvio Berlusconi del quale era stato uno del legali di fiducia. Eletto per tre legislatura, l’avvocato Contestabile è stato prima sottosegretario alla Giustizia e dal 1996 al 2001 è stato vice-presidente del Senato.