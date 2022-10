Vandali in azione: vetrine in frantumi

E' stata con tutta evidenza un'azione dei vandali. Nella notte una mano ignota ha mandato in frantumi una parte della vetrina del negozio Scagnelli che si affaccia su via Decembrio, nel pieno centro della città. I danni sono rilevanti.

Un particolare del danneggiamento (foto José Lattari)

Non è chiaro in quale momento della nottata sia avvenuto l'episodio ma è poco probabile che, anche per le modalità, il danno sia da legare ad un tentativo di furto. Possibile invece che si sia trattato dell'azione di vandali che sono sempre attivi anche in quella zona della città soprattutto a cavallo del fine settimana.