Lancio di paracadutisti, sfiorata la tragedia: in due restano feriti in modo grave

Due paracadutisti di 45 e 51 anni sono rimasti feriti in modo molto grave questa mattina ad Abbiategrasso dove era in programma una rievocazione della battaglia di El Alamein di cui ricorre l'80° anniversario. Intorno alle 11 dieci paracadutisti si sono lanciati sul cielo della città con obiettivo il campo sportivo di via San Giovanni Bosco. I due però devono aver sbagliato qualcosa nel corso della manovra e si sono schiantati al suolo. Uno nel cortile di un palazzo attiguo; un secondo nei giardini delle case popolari di via Legnano dove ha abbattuto un palo della luce e poi è rimasto impigliato tra i rami di un albero.

Uno dei due feriti è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Milano con l'elisoccorso

Probabilmente entrambi, quando si sono resi conto della situazione, hanno cercato una soluzione d'emergenza anche se con scarsi risultati. Uno dei due, il più grave, è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale San Carlo di Milano: ai primi soccorritori avrebbe riferito di non sentire le gambe e per questo si è deciso il trasferimento d'urgenza per effettuare tutti gli accertamenti clinici del caso. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso così come il compagno di sventura, che è stato invece trasportato da una ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano.