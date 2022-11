Con l’auto contro il semaforo: incidente lunedì pomeriggio a Pieve Albignola

Per ragioni che dovranno essere chiarite dalle forze dell’ordine, la persona alla guida della Fiat Bravo ha perso il controllo dell'auto, finendo contro il palo di una lanterna semaforica. È accaduto oggi pomeriggio (lunedì), intorno alle 17,15, all’incrocio tra via Roma e via Po, a Pieve Albignola (Pavia). Sono tre le persone soccorse – un uomo di 35 anni e due donne di 60 e 83 anni – dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’automedica e due ambulanze. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia.