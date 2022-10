Fanghi, più controlli nei campi: a Gambolò un suv per gli ispettori ambientali

Un nuovo suv in dotazione agli ispettori ambientali di Gambolò, volontari che affiancano la polizia locale nelle verifiche sulla regolarità degli spandimenti nei campi di fanghi e di gessi di defecazione. Il veicolo, una Dacia Duster, è stato donato al Comune dall’azienda di Tromello “Il porcellino d’oro”, come compensazione.

«Da circa 15-20 giorni – afferma il sindaco di Gambolò Antonio Costantino – sono diminuiti i disagi legati alle molestie olfattive causate dagli spandimenti. Non c’è più il tanfo che si avvertiva fino a poco tempo fa, e le situazioni di odori che ci sono state segnalate più recentementedipendevano da spandimenti eseguiti in territori comunali confinanti con Gambolò. Il presidio del territorio sta portando a dei risultati. Questo perché i nuovi controlli si sono concentrati soprattutto sul rispetto degli interramenti del materiale, che deve avvenire secondo i dettami della legge regionale, per evitare disagi. Negli ultimi due mesi sono state circa una dozzina le contravvenzioni elevate per mancato rispetto della normativa».