Ladri scatenati: razzia in un appartamento e in due scuole

Ladri in azione in Lomellina nel fine settimana. Nel pomeriggio di ieri i ladri hanno preso di mira l'abitazione di una donna di 50 anni di Gambolò all'interno della quale sono entrati dopo aver forzato il cancello d'ingresso e due porte e si sono impossessati di 17 mila euro in contanti, un orologio Rolex e vari gioielli nascosti in camera da letto.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

Nelle stesse ore sono finite nel mirino anche due scuole. A Mortara i ladri sono entrati alla elementare “Olivelli” forzando una porta antipanico e hanno poi scassinato e svuotato la cassette delle monete di un distributore di bevande. A Vigevano a finire nel mirino è stata invece la “Cocconi Cervi” di via D'Este: anche qui i malviventi hanno agito con le stesse modalità e anche in questa circostanza hanno svuotato la cassettina del distributore di bevande.