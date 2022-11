Incidente sulla pista di motocross: 69enne in codice rosso, interviene l’elisoccorso

Un uomo di 69 anni è rimasto ferito in modo serio durante un allenamento di motocross alla pista di Ottobiano. È successo questa mattina (martedì) intorno alle 11,10. In base alle primi riscontri, sembrerebbe che il motociclista, dopo aver effettuato un salto, sia finito contro la ruota di un’altra moto, perdendo poi il controllo del mezzo e cadendo a terra.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Valutate le condizioni del ferito, è stato fatto arrivare un elisoccorso da Alessandria; il 69enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. Avrebbe riportato un grave trauma facciale; le sue condizioni sono piuttosto serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, finalizzati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.