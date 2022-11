Mede, furto a scuola: via con 4 portatili

Hanno forzato una porta antipanico e, una volta all’interno dell’istituto scolastico, hanno danneggiato il distributore di bevande, probabilmente con l’intento di asportare le monetine contenute nel vano. Prima di fuggire via, i malviventi sono riusciti a rubare quattro computer portatili. Il furto si è verificato la scorsa notte all’istituto comprensivo “A. Massazza” in corso Italia, a Mede. Lunedì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Sannazzaro hanno effettuato un sopralluogo all’interno della scuola per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.