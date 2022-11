Si presenta in caserma per denunciare lo smarrimento della carta d'identità: i carabinieri la arrestano

Si è presentata in caserma a Pavia per denunciare lo smarrimento della propria carta d'identità ma è finita in manette. La donna, una cittadina rumena cinquantenne, era infatti ignara che sul suo capo pendesse un provvedimento di carcerazione emesso dal giudice dell'Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Lodi perché deve scontare un residuo di pena di 3 anni, 7 mesi e 28 giorni di reclusione.

La donna è stata trasferita in carcere a Lodi

L'episodio è avvenuto qualche giorno fa. La donna, che vive a Pavia, si è presentata alla locale stazione dei carabinieri per denunciare di avere smarrito il suo documento di identità; i controlli di routine previsti hanno fatto emergere dalla banca dati il provvedimento. La cinquantenne è stata perciò arrestata e condotta in carcere a Lodi a disposizione dell'autorità giudiziaria.