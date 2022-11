Scavalcano la recinzione della ditta e fuggono via a bordo di un autocarro con gru

I malviventi hanno scavalcato la recinzione e poi si sono diretti verso un autocarro, dotato di gru, parcheggiato nel cortile interno. Sono riusciti ad aprire il cancello, probabilmente utilizzando il relativo telecomando lasciato nel camion, fuggendo via a bordo del mezzo, dileguandosi. È successo domenica sera all’interno di un’azienda con sede in via Artigianato, a Gambolò. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Non è escluso che l'azione dei ladri possa essere stata ripresa dalle telecamere delle videosorveglianza presenti nella zona, ora al vaglio delle forze dell'ordine.