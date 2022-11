Calendario polizia di Stato: per il mese di novembre uno scatto realizzato a Vigevano

È firmata da un poliziotto in servizio al Commissariato di Vigevano la fotografia scelta per il mese di novembre nel calendario 2022 della polizia di Stato. Lo scatto dell’assistente capo Matteo Fornasiero, della polizia scientifica, è stato realizzato vicino alla panchina rossa posizionata in viale Mazzini, e racconta l’attività quotidiana delle forze di polizia per contrastare la violenza di genere e per sostenere le vittime. Nelle scorse ore la fotografia è stata diffusa anche attraverso i canali social della polizia di Stato nell’ambito del progetto “Questo non è amore”.

Qui sotto, il tweet sul canale ufficiale della Polizia di Stato

Il nostro abbraccio, simbolo del sostegno concreto alle vittime di #violenzadigenere attraverso il progetto #questononèamore con poliziotti specializzati. Il mese di novembre del #calendariopolizia 2022 con la foto dell’assistente capo Matteo Fornasiero#essercisempre #1novembre pic.twitter.com/8syT1YYVeT — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 1, 2022

«Una donna che è vittima di violenza fisica, psicologica, economica, sociale, proprio perché prevaricata in quanto donna e privata di libertà ed autonomia, si sente sola, è rassegnata, prova vergogna, ha paura di ritorsioni per sé stessa e i propri figli, si crede colpevole, teme di non essere creduta – spiegano dalla polizia di Stato – Il poliziotto a cui chiede aiuto deve saper rispondere a questo dolore, consapevole che il più delle volte l’aggressore è una persona a cui la donna è legata da vincoli affettivi che determinano una condizione di grave stress emotivo e psicologico. Non basta applicare la legge, è necessario assicurare alla donna l’accoglienza, informazioni e sostegno necessari ad uscire dalla condizione di soggezione e isolamento che sta vivendo. Quel poliziotto diventa allora uno snodo fondamentale di una rete fatta da istituzioni, enti locali, centri antiviolenza, associazioni di volontariato che si impegnano ogni giorno per affermare un’autentica parità di genere, contro stereotipi e pregiudizi».