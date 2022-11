Vuole gettarsi nel Ticino: salvato dai carabinieri

Aveva già superato il parapetto, si teneva con una sola una mano ed era pronto a gettarsi nel vuoto. A salvare l'uomo – un operaio di 56 anni, residente a Vigevano – è stato il tempestivo intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile, che sono riusciti ad arrivare sul ponte del Ticino in meno di tre minuti, coordinati da una dipendente della centrale operativa. È successo ieri mattina (martedì), intorno alle 11,35. A dare l'allarme era stato un passante, che aveva intuito l'intenzione dell'uomo di farla finita e ha chiamato il 112.

Il 56enne è stato trattenuto da un militare dell'Arma che, rischiando a sua volta di precipitare, lo ha afferrato per il giubbotto, evitando il peggio. Con l'aiuto dei colleghi, è stato poi messo in salvo. L'uomo, in stato confusionale, è stato soccorso dal personale sanitario del 118; un'ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti.