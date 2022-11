"Daspo urbano": locali interdetti per un anno

Non potrà entrare nei locali pubblici e nemmeno stazionare nello loro vicinanze per il periodo di un anno. Un quarantaseienne di Belgioioso è stato raggiunto da un “Daspo urbano” che fa riferimento a ripetuti atteggiamenti molesti e denunce per reati contro la persona ed il patrimonio il più grave dei quali era avvenuto lo scorso 27 agosto quando, all'esterno di un bar del centro, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, aveva colpito più volte alla testa con una bottiglia un altro avventore procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.

Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri

Il provvedimento, che gli è stato notificato dai carabinieri che lo avevano proposto al questore, prevede il divieto di accesso dalle 16 all'orario di chiusura in 20 attività commerciali di Belgioioso, tra le quali bar e pizzerie.