Scontro tra un'auto ed un furgone: circolazione bloccata sulla provinciale

Circolazione bloccata per oltre un'ora lungo la provinciale che collega Vigevano a Pavia nel tratto compreso tra la rotatoria della Sforzesca e quella della frazione Belcreda di Gambolò a causa di un incidente avvenuto intorno alle 14 tra una Y10 ed un furgone. L'impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e soprattutto l'utilitaria ha riportato danni evidenti. Per fortuna gli occupanti sono rimasti quasi illesi.

Le operazioni di pulizia della strada (foto José Lattari)

Per consentire le operazioni di rilievo da parte dei carabinieri e quelle di rimozione dei veicoli e di pulizia della sede stradale si è deciso per la chiusura del tratto della provinciale. I veicoli in marcia da e verso Pavia sono stati deviati a Gambolò con l'inevitabile formazione di code che hanno rallentato la circolazione. Il traffico verso la Sforzesca è stato progressivamente riaperto intorno alle 15.30.